O sangue do golo corre nas veias da família Gudmundsson e o jovem Albert, de 20 anos, mostrou-o logo ao marcar na estreia pela seleção da Islândia, tal como... fizera o pai, o avô e o bisavô! Num particular frente à Indonésia, a adversária de Portugal no Euro’2016 aplicou um 6-0, com o avançado do PSV Eindhoven a conseguir... ainda melhor do que os antepassados: fez um hat trick, honrando da melhor forma uma família com uma forte ligação ao futebol.É que além do pai, avô e bisavô, também a mãe Kristbjörg Ingadóttir foi futebolista e internacional. O pai Gudmundur Benediktsson também marcou na estreia pelo seu país, num jogo frente aos Emirados Árabes Unidos. No total, ainda assim, só fez dois golos em 10 internacionalizações, sendo hoje um reputado comentador televisivo no seu país, que vibrou com o feito do filho. O avô materno de Albert, Ingi Björn Ingadóttir, também foi avançado e internacional – dois golos em 15 jogos –e fez 21 épocas no futebol islandês, onde apontou 126 golos, sendo o goleador-mor do principal escalão da Islândia. Mas o mais mediático terá sido Alberto Gudmundsson: primeiro futebolista profissional do país, jogou em vários clubes europeus como Milan, Arsenal, Rangers, Nice ou Racing Paris. A pontaria do jovem Albert... vem de família. .

Autor: Hugo Neves