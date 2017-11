Continuar a ler

Indignação no Barcelona



A imprensa catalã revelou o mal-estar do Barcelona para com a atuação do árbitro Iglesias Villanueva no Mestalla. "Isto não pode voltar a acontecer", ter-se-á dito no balneário culé.



Já Javier Tebas, presidente da Liga espanhola, garantiu que a sua equipa vai trabalhar para que o VAR seja uma realidade em 2018/19. "A Espanha e todo o Mundo viram o golo de Messi. Como é que eu podia não ver? Se digo que não era golo, só podia estar cego. Era golo e só espero que o VAR solucione estes problemas na próxima época." Por fim, no fecho da 13ª jornada da Liga, o Espanyol bateu o Getafe (Antunes titular) por 1-0.

Um dia depois de ter ajudado o Valencia a travar o Barcelona no Mestalla, Gonçalo Guedes "foi submetido a uma cirurgia de forma satisfatória ao quinto metatarso do pé esquerdo, mediante a colocação de um parafuso para dar estabilidade à zona afetada". Esta informação foi dada em comunicado oficial por parte do Valencia, tendo confirmado que estima "um período de recuperação entre 3 a 4 semanas", devendo o avançado português, de 20 anos, voltar na segunda quinzena de dezembro, eventualmente para o último jogo do ano, a 23 de dezembro, na receção ao Villarreal de Rúben Semedo.Ainda assim, a paragem de Guedes não é a única má notícia para o técnico Marcelino Toral. O central Garay sofreu uma lesão muscular no abdómen, estando em dúvida para os próximos jogos, enquanto Zaza continuará a ser acompanhado à rotura do menisco num joelho. Já Murillo, outro dos centrais, tem uma hérnia inguinal e foi a Munique para ser observado, devendo ser baixa até janeiro. Com Murillo e Garay lesionados, o português Rúben Vezo pode ganhar espaço.