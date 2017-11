Gonçalo Guedes tem vindo a valorizar-se desde que foi emprestado pelo PSG ao Valencia. Considerado a grande revelação do campeonato espanhol, o luso está igualmente em alta na Seleção, o que também contribui para a subida do valor de mercado.Contratado em 2016/17 por 30 milhões, Guedes continua a fazer parte dos planos do PSG... para desespero dos adeptos che. A esmagadora maioria dos fãs do Valencia lamenta que o clube não tenha ficado com opção de compra. Guedes tem arrasado em Espanha, tendo sido nomeado para melhor jogador da liga no mês de outubro, período em que marcou três golos e fez duas assistências. Concorre com Ter Stegen (Barcelona) e Bakambu (Villarreal).