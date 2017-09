Antero Henrique reúne-se esta quarta-feira com Neymar, Cavani e Emery para apagar o incêndio espoletado domingo, por causa da marcação do penálti contra o Lyon. O encontro tem lugar no Camp des Loges, quartel-general do Paris SG, e o diretor desportivo deve avançar, segundo o ‘Le Parisien’, com uma proposta salomónica. A cobrança de penáltis passa a ser feita alternadamente!

O diferendo entre os craques não se resume a uma questão de egos. Passa também pela conta bancária! O contrato de ambos prevê o pagamento de um chorudo bónus – um milhão de euros no caso do uruguaio – pela conquista do título de melhor marcador da Ligue 1. E, neste capítulo, a marcação de penáltis assume uma enorme importância! Neymar também precisa de marcar o maior número possível de golos para alimentar a candidatura à Bola de Ouro.

