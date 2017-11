Continuar a ler

O coletivo acusa a federação de "uma série de atropelos aos estatutos" e refere que dirigentes daquele órgão "estão indiciados em práticas de má-gestão dos fundos" disponibilizados ao país pela FIFA, Confederação Africana de Futebol (CAF) e governo guineense.Sadjo Cissé sublinha ainda que o coletivo classifica "ato vergonhoso e grave" a detenção do presidente da federação, Manuel Lopes, durante 24 horas, no âmbito de um processo em que foi julgado por alegadas agressões a um cidadão guineense.A sentença do caso deve ser conhecida no próximo dia 28.Confrontado pela agência Lusa com a possibilidade de 21 dos 38 clubes inscritos na federação não tomarem parte nos campeonatos das primeira e segunda divisões, Bonifácio Sanha, membro do comité executivo da instituição federativa, desdramatizou a situação.A federação "vai organizar os campeonatos com os clubes inscritos e que querem jogar", declarou Bonifácio Sanhá, lembrando que na primeira divisão existem 14 clubes e 28 na segunda.Seis clubes da primeira divisão integram o coletivo dos reivindicadores e 15 são da segunda divisão. O coletivo tinha projetado realizar hoje, em Bissau, uma manifestação "de repúdio à atuação da federação", mas, por razões de logística, a iniciativa foi adiada, indicou Sana Djau, outro membro do grupo.Bonifácio Sanhá frisou que "a federação não tem tempo a perder" e que o calendário já foi publicado, pelo que, assinalou, as provas vão começar, no sábado, com os clubes inscritos.