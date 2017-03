Por mais dinheiro que se ganhe na China, há certas coisas que o dinheiro não consegue resolver. Que o diga Carlos Tévez, que está a viver um início de aventura asiática bastante complicada, pese embora ser, atualmente, o jogador mais bem pago do Mundo. Mesmo já se tendo estreado a marcar pelo Shanghai Shenhua, o dianteiro argentino está a ter dificuldades na adaptação, conforme revelou esta terça-feira Gustavo Poyet, o seu treinador, em entrevista à 'La Once Diez'. E por onde começar? Idioma, comida..."Não fala nem uma palavra em chinês. Como eu, também precisa de tradutor a toda a hora. Torna-se muito complicado comunicar, porque há alturas em que o tradutor não transmite a mensagem que queremos. Menos mal que o Carlos também fala italiano e inglês", começou por dizer, passando depois à alimentação, que também é um problema..."O Carlitos não come nada. Na semana passada conseguimos juntarmo-nos pela primeira vez num assado, com o Guarín, Gio Moreno e ele. Fora isso, custa-lhe muito habituar-se à comida chinesa", revelou o téncico que, em sentido inverso, deu conta de algo em que o argentino se dá bem: a dormir.

Autor: Fábio Lima