Os jogadores do Liverpool foram obrigados a instalar uma aplicação nos smartphones que pemite à equipa técnica e médica seguir os padrões de sono de cada um. Mas a app necessita de ser atualizada e há quem se tenha 'esquecido' de o fazer... sistematicamente.A revelação veio de onde menos se poderia esperar e sem recurso ao anonimato. Assim, Simon Mignolet tratou de apontar os prevaricadores que ficaram de imediato sob alçada disciplinar do clube: Sadio Mané e Trent Alexander-Arnold."O Mané e o Alexander-Arnold são os que mais vezes foram multados nos últimos meses. Temos de introduzir os nossos dados na app todas as manhãs a dizer quantas horas dormimos, como nos sentimos antes dos treinos, se sentimos rigidez muscular... e eles os dois têm andado a esquecer-se de o fazer", revelou o guarda-redes belga em declrações à Sky Sports.