O destaque a Tiago Dias não é para menos. Comandado pelo mítico Gennaro Gattuso na formação secundária, o jovem português tem cinco golos, quatro na Liga e um na Taça, um registo que já lhe valeu algumas chamadas para treinar com os mais velhos. Em Itália diz-se que a promoção é uma questão de tempo...



A custo zero



Segundo o artigo da 'Gazzetta dello Sport', Tiago Dias rumou ao AC Milan a custo zero, depois de o Benfica não ter chegado a acordo para a sua renovação contratual, tendo a equipa encarnada reservado o direito a 40% de uma futura venda do jovem jogador.

É por causa de lances destes que Itália está rendida a Tiago Dias

No arranque da temporada, no meio do enorme investimento feito, o AC Milan veio a Portugal adquirir André Silva a troco de 38 milhões de euros, mas do nosso país também levaram Tiago Dias, jovem extremo de 19 anos que foram contratar ao Benfica. E se André Silva tem tido um arranque de altos e baixos, Tiago Dias vive o oposto na equipa B dos milaneses, algo que esta terça-feira lhe valeu mesmo amplo destaque na 'Gazzetta dello Sport'."O Tiago é um daqueles jogadores que faz a diferença. É forte no um contra um e um pé esquerdo venenoso, que é altamente perigoso. Pode dar-nos muitos e espero que assim seja. É um miúdo que parece estar acima dos demais", explicou Filippo Galli, responsável das camadas jovens do Milan.

Autor: Fábio Lima