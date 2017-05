Continuar a ler

Figo não escondeu ainda os jogadores que o têm impressionado esta época e surpreendeu com uma das suas escolhas: "Ronaldo, Modric, Kroos, Marcelo e Ramos estão a fazer uma época fantástica, mas também gosto muito de Nacho e Morata".Quando questionado sobre o rendimento de Cristiano Ronaldo, Figo destacou a qualidade da estrela portuguesa e das suas possibilidades de conquistar a sua 5.ª Bola de Ouro: "Vi-o a crescer na seleção e o seu rendimento não me surpreende. Pode jogar como ponta de lança e penso que vai ser a sua posição no futuro. Não tem havido muitos candidatos, por isso vai ser um dos grandes favoritos. Messi tem que estar entre as escolhas pois é um grande jogador, é o melhor marcador e teve um ano fantástico", concluiu o português.