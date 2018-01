O Benfica foi o 13.º clube europeu com maior lucro líquido na temporada 2015/16. Os dados constam do relatório 'The European Footballing Landscape', elaborado e divulgado pela UEFA após a análise às contas de 700 emblemas.

Naquele ano fiscal, as águias atingiram os 20 milhões de euros de lucros líquidos, um valor justificado pelo volume de transferências - apenas Monaco e Chelsea tiveram, no mesmo período, um resultado líquido melhor na compra e venda de jogadores.

Na lista de 20, há seis clubes espanhóis, seis alemães e três ingleses. A liderança pertence ao Zenit, com 77 milhões de euros de lucro líquido.





Autor: Sérgio Krithinas