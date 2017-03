Em 2011/12, no Sp. Braga, venceu por duas vezes o Birmingham, na Liga Europa. Na época seguinte, já no Olympiacos ganhou ao Arsenal em Atenas (2-1), em jogo do Grupo B da Champions, e duas épocas depois (2014/15) eliminou os gunners de Arsène Wenger nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.



Já esta temporada venceu o Tottenham de Pochettino, por duas vezes, na fase de grupos, contribuindo para o adeus dos spurs à Champions e agora eliminou o poderoso Manchester City de Pep Guardiola.

