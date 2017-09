Dietmar Hamann, médio do Bayern na década de 90, crê que o atual treinador do clube não tem sido convenientemente apoiado pela direção, o que pode precipitar a implosão do projeto. "Ancelotti parece o cão mais miserável da Baviera! O Bayern não fala a uma só voz e fico com a sensação de que o peso da responsabilidade está todo a ser atirado para as costas do treinador", refere o antigo futebolista, criticando a inércia de Hoeness e Rummenigge, presidente e CEO do Bayern, respetivamente: "Ele não tem o apoio de quem está hierarquicamente acima dele. Isso torna extremamente difícil a sua missão, claro! É uma situação grave quando um plantel nota que o treinador não tem o apoio de quem manda. Quando tal sucede uma equipa pode desmoronar-se em poucos dias ou semanas."A 6ª jornada da Bundesliga encerrou ontem. O Colónia empatou (0-0) com o Hannover e somou o primeiro ponto na prova. Já Volland bisou no triunfo (3-0) do Leverkusen sobre o Hamburgo, totalizando agora 4 golos nesta edição da Bundesliga.