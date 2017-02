Continuar a ler

Michael Gregoritsch colocou o Hamburgo novamente em vantagem, aos 57', mas os visitantes voltaram a empatar, aos 72', através de Vincenzo Grifo.O Hamburgo, que segue na 15.ª posição, a apenas um ponto da zona de despromoção, poderia ter desfeito a igualdade, mas Aaron Hunt falhou uma grande penalidade aos 88 minutos.Um bis de Andrej Kramaric, que marcou aos 64' e converteu uma grande penalidade aos 90'+3, garantiu o triunfo do Hoffenheim na receção ao Darmstadt, lanterna vermelha da Bundeslilga, que na semana passada se impôs ao Borussia Dortmund.O Hoffenheim segue no quarto posto, com os mesmos pontos do Dortmund (37), a dois do Eintracht Frankfurt, que perdeu por 2-0 na receção ao Ingolstadt, penúltimo da tabela.O Werder Bremen recebeu e venceu o Mainz por 2-0, com golos de Serge Gnabry e Thomas Delaney, aos 16 e 23 minutos, respetivamente.A jornada fica completa este domingo com a visita do Leipzig ao Borussia Mönchengladbach e a receção do Colónia ao Schalke 04.