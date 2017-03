Continuar a ler

O Hertha de Berlim manteve o quinto lugar, com 37 pontos, apesar da derrota, porque o Eintracht Frankfurt, sexto classificado, com 35 pontos, foi derrotado neste domingo em casa pelo Friburgo, por 2-1.





recebeu e venceu este domingo opor 1-0, no encontro que encerrou a 23.ª jornada da liga alemã, mas manteve-se abaixo da linha de água, na luta pela permanência.Um golo do médio sueco Albin Ekdal, aos 77 minutos, com um remate dentro da área, em posição frontal, após assistência do médio Aaron Hunt, assegurou os três pontos à equipa do Hamburgo, que manteve o 16.º lugar, mas passou a somar 23 pontos, os mesmos do 15.º, o

Autor: Lusa