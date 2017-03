Continuar a ler

"Partimos em desvantagem mas podemos dar a volta ao resultado", frisou o capitão do Nápoles, explicando a estratégia: "Temos de atacar mas também é preciso ter cuidados defensivos."



Hamsik garantiu que a equipa "vai dar o máximo" e concluiu: "Não vejo a hora de começar o jogo". "Partimos em desvantagem mas podemos dar a volta ao resultado", frisou o capitão do Nápoles, explicando a estratégia: "Temos de atacar mas também é preciso ter cuidados defensivos."Hamsik garantiu que a equipa "vai dar o máximo" e concluiu: "Não vejo a hora de começar o jogo".

Real Madrid chegou a Napóles e foi... isto!

Marek Hamsik reconheceu que o Nápoles não tem, terça-feira, uma tarefa fácil depois de ter perdido por 3-1 no Santiago Bernabéu mas recusa-se a atirar a toalha ao chão e para isso vê nos adeptos um contributo fundamental."Os nossos adeptos estão com a equipa. Conseguirão ouvi-los desde Turim", disse na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Real Madrid , referente à 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Autor: Sandra Lucas Simões