Na altura, Kane esteve ausente dos relvados durante sete semanas.



"Harry vai continuar a ser seguido pelo nosso departamento médico durante a sua recuperação no Centro de Treinos", terminou a nota do clube londrino.



Harry Kane contraiu uma lesão no ligamento do tornozelo direito no encontro da Taça de Inglaterra frente ao Millwall. O diagnóstico foi esta terça-feira confirmado pelo Tottenham e é semelhante ao problema que assolou o jogador em setembro, embora desta vez não pareça tão grave."Podemos confirmar que Harry Kane sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito durante o jogo de domingo frente ao Millwall. A lesão é similar àquela que o avançado teve frente ao Sunderland em setembro do ano passado. Contudo, não é considerada tão grave", escreveram os spurs no Twitter.

Autor: Luís Miroto Simões