Harry Kane saiu lesionado logo aos 10' no encontro da Taça de Inglaterra com o Milwall, no passado domingo. E se a ausência do seu goleador não impediu o Tottenham de despachar o rival por 6-0 e de garantir uma vaga nas meias-finais da prova, Mauricio Pochettino deverá perder o avançado inglês durante um longo período.A entorse sofrida no tornozelo direito é muito similar à lesão que afastou Kane durante oito semanas no início da corrente temporada (falhou 10 encontros) e, depois dos primeiros exames terem apontado que o problema não seria tão grave como se temia - chegou a falar-se que o jovem avançado de 23 anos poderia não jogar mais esta época -, a Sky Sports avançou esta quinta-feira que a paragem deverá ser entre quatro e seis semanas.Mas mesmo que a recuperação dure 'apenas' um mês, trata-se de um duro golpe para o Tottenham, atual 2.º classificado na Premier League. Já a 10 pontos do líder Chelsea, os spurs lutam pelo acesso direto à Liga dos Campeões com o Manchester City (tem os mesmos 56 pontos dos londrinos) e o Liverpool (55), além do Arsenal (50 pontos e menos um jogo) e Manchester United (49 e também menos um jogo) estarem também muito perto.Harry Kane deverá, assim, falhar pelo menos os jogos com Southampton, Burnley, Swansea, Watford e Bournemouth. Depois, segue-se a meia-final da Taça de Inglaterra, com o Chelsea, a 22 de abril, e o dérbi londrino com o Arsenal (30 de abril). Jogos em que Mauricio Pochettino tem a esperança de já ter operacional o avançado, que soma 19 golos em 22 jogos na Premier League esta época.