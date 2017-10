Depois de ter obtido seis golos em quatro jogos na Premier League em setembro, o avançado inglês Harry Kane, do Tottenham, foi premiado esta sexta-feira com o troféu de jogador do mês na liga inglesa.Já o prémio de melhor treinador foi para Pep Guardiola, que conduziu o Manchester City a quatro triunfos durante o passado mês, marcando 17 golos e não sofrendo nenhum.