Harry Kane, avançado que tem estado em destaque ao serviço do Tottenham, revelou ao jornal 'Bild' que gostaria de atuar ao serviço dos spurs até pendurar as botas."O meu objetivo é jogar no Tottenham durante toda a carreira. Temos uma equipa fantástica, um excelente treinador, um centro de treinos muito profissional e vamos ter um novo estádio. Até agora, tudo me encanta e estou feliz", afirmou o jogador formado nos londrinos, que tem contrato até 2022 mas tem suscitado o interesse de diversos clubes.O internacional inglês, que na temporada passada marcou 35 golos ao longo dos 38 jogos oficiais que disputou, tem sido uma das figuras de proa da turma de Mauricio Pochettino e esta época, em 15 partidas, 'molhou a sopa' em 13 ocasiões.