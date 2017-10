TEAM NEWS: @HKane (hamstring) trained with the squad today and will be assessed ahead of tomorrow’s game. pic.twitter.com/pw5jf7HvfQ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 31 de outubro de 2017

Harry Kane é a grande novidade do treino do Tottenham desta terça-feira. Depois do treinador Mauricio Pochettino ter afirmado que não ia arriscar com o avançado, a verdade é que o inglês já se treinou normalmente, embora ainda esteja em dúvida para o jogo frente ao Real Madrid, da Liga dos Campeões."Kane já se treinou com a equipa e será reavaliado antes do jogo de amanhã", divulgou o clube através da sua conta de Twitter.Harry Kane está a recuperar de uma lesão nos tendões, que o afastou do encontro frente ao Manchester United

Autor: Bruno Dias