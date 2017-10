Continuar a ler

Kane, de 24 anos, abandonou o relvado, no domingo, na vitória frente ao Liverpool (4-1) com queixas, mas Pochettino assegurou que a substituição tinha sido feita porque o jogador "estava cansado".O internacional inglês tem sido o jogador em destaque do conjunto londrino esta temporada, em 16 jogos o atleta já marcou 17 golos, sendo a par de Cristiano Ronaldo o melhor marcador da Champions, com cinco golos.