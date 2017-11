Harry Kane vai estar pronto para o dérbi londrino entre o Tottenham e o Arsenal. A notícia foi confirmada pelo treinador Mauricio Pochettino, à margem da apresentação do livro: "Brave New World: Inside Pochettino's Spurs"."Harry está bem, ele é muito bom. Levou uma pancada num joelho, mas não se preocupem. Vai estar disponível no próximo jogo", afirmou o técnico argentino .Recorde-se que o avançado- que vai defrontar a Alemanha e o Brasil - por estar a recuperar de uma lesão sofrida

Autor: Bruno Dias