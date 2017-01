Continuar a ler

O Tottenham é segundo classificado, com 45 pontos, os mesmos do Liverpool, e está a sete pontos do líder Chelsea na classificação

Kane lembrou a vitória diante do líder e referiu o Tottenham está preparado para vencer todos os encontros da Premier League: "É claro que o Chelsea tem estado bem. Fez uma fantástica série de jogos, está no topo da tabela e nós estamos a tentar apanhá-los. Sabíamos que o jogo contra eles era importante e conseguimos ganhar. Isso dá-nos muita confiança para seguir em frente e agora sabemos que podemos jogar e ganhar a qualquer equipa do campeonato".