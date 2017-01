Continuar a ler

Harry Kane renovou o contrato com os spurs em dezembro, assinando até 2022. Além do goleador, também Christian Erisken, Dele Alli, Kyle Walker, Danny Rose, Eric Dier e Jan Vertonghen - todos peças fundamentais no onze - prolongaram os respetivos vínculos com o clube londrino já no decorrer desta temporada.Recorde-se ainda que o Tottenham, que é orientado pelo argentino Mauricio Pochettino, está a construir um novo estádio, com capacidade para 61 mil espectadores, que deverá ser inaugurado no verão de 2018, a tempo do arranque da temporada 2018/19.