O médio Harry Winks prolongou o contrato com o Tottenham até 2022, anunciou esta terça-feira o clube londrino, terceiro classificado da Liga inglesa, no seu site oficial.Winks, de 21 anos, que se estreou pela equipa principal do Tottenham na época 2014/15, mas apenas foi utilizado em dois jogos na temporada passada, já participou na atual em 25 jogos, em todas as competições, tendo marcado um golo.O médio é um produto da formação do clube londrino e passou por quase todos os escalões das camadas jovens da seleção inglesa, apesar de ainda não ter qualquer internacionalização 'AA'.

Autor: Lusa