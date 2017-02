Continuar a ler

Com o triunfo, o Tottenham saltou provisoriamente para o 2.º lugar da Premier League, com 53 pontos, a 10 do líder Chelsea e com mais um do que o Manchester City, que viu o dérbi com o United adiado devido à presença dos red devils na final da Taça da Liga.



Na ressaca da inesperada eliminação da Liga Europa frente aos belgas do Gent, o Tottenham voltou a mostrar a sua melhor cara na Premier League ao golear (4-0) o Stoke City, no único encontro da 26.ª jornada disputado este domingo.A partida ficou resolvida logo na primeira parte, com três golos de Harry Kane (14', 32' e 37') e mais um de Dele Alli (45'+1), a passe de... Kane. Com o hat trick - o terceiro da época (dois na Premier League e um na Taça de Inglaterra) -, o avançado inglês iguala Alexis Sánchez (Arsenal) e Romelu Lukaku (Everton) no topo da lista de melhores marcadores do campeonato, com 17 remates certeiros. Já Dele Alli soma 12 golos na prova.