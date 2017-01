Continuar a ler

Além do Wolverhampton, o Derby County foi outra equipa do Championship a afastar um conjunto da Premier League, neste caso o West Bromwich Albion, igualmente batido em casa, por 2-1. Mas o grande tomba-gigantes da ronda é, para já, o Milwall, do 3.º escalão, que se impôs na receção ao primodivisionário Bournemouth por 3-0.Entre os confrontos entre equipas da divisão de topo do futebol inglês, o Leicester venceu por 2-1 no estádio do Everton, graças a um 'bis' de Ahmed Musa, enquanto Sunderland e Burnley empataram 0-0 e adiaram a decisão do apuramento para um segundo confronto.