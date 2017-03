Continuar a ler

Lucas João em destaque no empate do Blackburn

Com esta vitória, o Wolverhampton manteve-se na 18.ª posição, tendo conseguido 7 pontos nas últimas três jornadas.Também Lucas João foi decisivo esta noite na partida frente ao Fullham. O português fez o golo do empate do Blackburn em cima do apito final, aos 90'+4. O jovem avançado, de 23 anos, apenas teve de encostar após assistência de Derrick Williams.Foi o Fullham o primeiro a adiantar-se no marcador, por Sone Aluko, em cima do intervalo, mas empatou Craig Conway aos 79', de penálti. Os da casa colocaram-se novamente na frente, aos 86 minutos, por Gohi Bi Cyriac e, quando se pensava que a partida estava sentenciada lá surgiu o golo de Lucas João, aos 90'4.Com este empate, o Blackburn saiu da zona de despromoção e está um posto acima dos lugares de descida, com 39 pontos.