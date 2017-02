Continuar a ler

Através da conta pessoal no Facebook, Hélder Lopes publicou uma fotografia, que mostra o hematoma na coxa, garantindo estar de volta em breve. Em época de estreia no país vizinho, o jogador português tem sido opção regular e soma 11 jogos ao serviço do Las Palmas, 12.º classificado da liga espanhola.











Através da conta pessoal no Facebook, Hélder Lopes publicou uma fotografia, que mostra o hematoma na coxa, garantindo estar de volta em breve. Em época de estreia no país vizinho, o jogador português tem sido opção regular e soma 11 jogos ao serviço do Las Palmas, 12.º classificado da liga espanhola.

Hélder Lopes é baixa confirmada no Las Palmas para a difícil deslocação ao Santiago Bernabéu, onde esta quarta-feira a equipa da Gran Canária defronta o Real Madrid. O lateral português sofreu uma forte pancada na coxa esquerda na partida da última jornada, frente à Real Sociedad, e acabou por ser substituído aos 80 minutos.Numa primeira fase, ainda se pensou que o jogador, de 28 anos, pudesse recuperar do traumatismo a tempo do embate com os merengues, mas os exames complementares acabaram com as esperanças dos responsáveis do clube do nordeste de Espanha. A lesão, contudo, não é grave, pelo que o lateral deverá estar apto dentro de quatro a cinco dias.

Autor: Fábio Aguiar