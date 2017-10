Hélder Lopes mudou-se para a Grécia nesta temporada, proveniente do Las Palmas, e mantém bem vivo o sonho de chegar à Seleção Nacional. "Esperança há sempre. No futebol não há impossíveis", afirma o lateral-esquerdo do AEK Atenas a Record.

"Sei que é difícil, mas faço o meu trabalho da melhor forma. É um dos objetivos que tenho em mente. Vou lutar até haver esperança, sabendo que há bons jogadores para a minha posição. Vou fazer o meu trabalho e estar atento a uma possível chamada", explicou.

O português de 28 anos esteve em destaque, tal como compatriota André Simões, no empate da formação grega em casa do AC Milan. "Jogar a Liga Europa é uma montra muito grande. Não fui só eu ou o André que fizemos um bom jogo, foi toda a equipa. Defrontámos uma grande equipa. Sabíamos que tínhamos de ser compactos, a estratégia foi a melhor", afirmou.

Autor: Sérgio Krithinas