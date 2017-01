A cumprir um sonho de menino, Hélder Lopes vive dias felizes no Las Palmas. Depois da vitória em pleno Vicente Calderón, frente ao At. Madrid - embora insuficiente para garantir a passagem aos quartos-de-final da Taça do Rei -, a equipa das Canárias tem novo teste de fogo, frente ao Barcelona, em Camp Nou, desta vez em encontro referente à 18.ª jornada da Liga Espanhola."É um jogo muito especial porque vamos enfrentar a melhor equipa do Mundo. Vamos manter a nossa filosofia de jogo, não abdicando de jogar quando o adversário permitir. Estamos confiantes, pois atravessamos uma boa fase e o último jogo foi prova disso", começou por dizer o lateral-esquerdo, em declarações a Record, explicando: "Temos que ser uma equipa concentrada, compacta e, depois, com capacidade para sair com critério para o ataque. É verdade que do outro lado está o Barcelona, mas o Las Palmas já é muito respeitado em Espanha, pois é uma das equipas que pratica melhor futebol."E se Griezmann, Carrasco e Gameiro deram muito trabalho no embate com os colchoneros, Hélder Lopes espera o mesmo do famoso MSN. ". É sempre especial jogar com os melhores do mundo. Quando se defronta jogadores como Messi, Neymar e Suárez, temos que estar concentrados a 100% porque ao mínimo erro, numa jogada individual, podem resolver um jogo", frisou o jogador, que esta época soma oito jogos pela formação orientada por Quique Setién.

Autor: Fábio Aguiar