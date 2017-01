Aos 38 anos, e depois de onze temporadas ao serviço do FC Porto, Helton soube no início desta época que não fazia parte dos planos dos dragões, com o clube a divulgar a







"Agarrar as oportunidades é poder estar entre os melhores e projetar o futuro com os grandes ensinamentos", escreveu na legenda da imagem, onde agradece a oportunidade ao "amigo/mister AVB".Aos 38 anos, e depois de onze temporadas ao serviço do FC Porto, Helton soube no início desta época que não fazia parte dos planos dos dragões, com o clube a divulgar a rescisão de contrato com o brasileiro a 28 de junho de 2016.

"Agarrar as oportunidades é poder estar entre os melhores e projetar o futuro com os grandes ensinamentos . Obrigado mais uma vez meu Amigo/Mister AVB e equipe por me proporcionarem todos estes diferencias . Que DEUS vos de em dobro o que já a muito teem feito por mim ! Grande abraço . Vamos que vamos / DEUS no comando ! " Uma foto publicada por Paz !!! (@helton_arruda) a Jan 12, 2017 às 3:01 PST

Helton pode estar de regresso ao futebol. O ex-guarda-redes do FC Porto publicou na sua conta de Instagram uma fotomontagem com três imagens, onde surge ao lado de André Villas-Boas, treinador do Shanghai SIPG, clube chinês que se encontra a realizar o estágio de pré-temporada no Qatar.

Autor: Marta Correia Azevedo