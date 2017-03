Continuar a ler

"Temos de respeitar todas equipas, mas às vezes as 'camisolas' também ajudam a ganhar jogos. Prosseguimos no bom caminho, a Taça da Liga é o nosso segundo título da temporada, mas queremos mais."



"É necessário dar toda a atenção ao jogo frente ao Bournemouth, pois temos de entrar nos quatro primeiros lugaresas. Queremos jogar na Liga dos campeões na próxima temporada", acrescentou o internacional espanhol.

O espanhol Ander Herrera revelou que o principal impacto de José Mourinho nos jogadores do Manchester United se situa sobretudo ao nível psicológico. O espanhol, recorde-se, foi contratado no verão de 2014, entrando no clube na mesma altura que Louis van Gaal, o antecessor do treinador português no cargo em Old Trafford."Penso que uma das coisas que Mourinho trouxe para este clube tem a ver com o facto de ser um vencedor. Ele partilhou isso com o grupo e nesta altura os adversários sentem que não é fácil vencer a nossa equipa", explicou Herrera em declarações ao canal de televisão do United, referindo-se ao restaurar do sentimento de medo que os red devils inspiravam aos adversários nos tempos de Alex Ferguson: