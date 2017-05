Continuar a ler

Mal foi conhecido o vencedor do troféu que leva o nome de Matts Busby - histórico treinador dos red devils que esteve no cargo entre 1945 e 1969 -, os adeptos passaram à discussão na página do clube no Twitter, com muitos a salientar a injustiça que tinha sido feita a Ibrahimovic.O sueco, que não marcou presença no evento que teve lugar na noite de quinta-feira - recupera de intervenção cirúrgica ao joelho direito -, marcou 28 golos em 46 jogos, muitos deles decisivos para a conquista de pontos e troféus (Taça da Liga).A eleição para troféu Sir Matts Busby decorreu em abril, com base em votos de pessoas registadas no site do Manchester United. Herrera, internacional espanhol, sucedeu ao compatriota David de Gea.O evento distinguiu ainda Henrikh Mkhitaryan como autor do Golo do Ano (Sunderland), Angel Gomes como Jogador Jovem do Ano e Axel Tuanzebe como Jogador do Ano da equipa de reservas.