Com este empate, a equipa de Munique passa aumenta para 9 a vantagem pontual sobre o RB Leipzig, mas pode ver a equipa sensação do ano aproximar-se, isto caso este conjunto supere o Borussia Mönchengladbach no domingo.



Com Renato Sanches durante os 90 minutos sentado no banco de suplentes, o Bayern Munique alcançou este sábado um sofrido empate a um golo na visita ao reduto do Hertha Berlim , em partida da 21 da Bundesliga. Um resultado inesperado para os bávaros, especialmente devido da goleada a meio da semana, ante o Arsenal, por 5-1, em jogo dos 'oitavos' da Liga dos Campeões.A tarde de surpresa começou a ser desenhada logo na primeira metade, com o bósnio Vedad Ibisevic a adiantar os homens da capital à passagem do minuto 21'. O tempo foi passando e no Olímpico começou a pensar-se que a margem mínima perduraria até final. Um pensamento do qual Robert Lewandowski não partilhou... O polaco, que esta tarde foi poupado e apenas lançado em campo aos 61', salvou a equipa de Carlo Ancelotti da derrota com um golo ao sexto minuto de compensação, impedindo desta forma uma derrota que seria a primeira desde novembro.

Autor: Fábio Lima