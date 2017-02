Continuar a ler

Os jogos de hoje da 'Bundesliga' ficaram marcados pela vitória por 8-0 do tetracampeão Bayern Munique ao Hamburgo, com Renato Sanches a jogar boa parte da segunda metade, e pelos triunfos do vice-líder Leipzig e Borussia Dortmund.O Borussia, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, que venceu fora o Friburgo (3-0) com golos de Papastathopoulos e Aubameyang (2), contou com o médio português Raphael Guerreiro, que assistiu no primeiro.A equipa treinada por Thomas Tuchel receberá o Benfica em 8 de março, depois de na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões ter perdido no Estádio da Luz por 1-0, com um golo do grego Mitroglou.