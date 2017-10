Continuar a ler

Retirado do futebol desde que, ao comando dos bávaros, venceu a Liga dos Campeões de 2013, o antigo treinador do Benfica disse estar em forma e capaz de assumir o cargo, mas que teria de pensar com calma na proposta, não dando uma data para a sua resposta final.Na entrevista ao jornal alemão, Heynckes confirmou que se encontrou com o presidente Uli Hoeness, com Karl-Heinz Rummenigge, presidente-executivo, e Hasan Salihamidzic, diretor desportivo, que lhe propuseram assinar até ao final da temporada.Na sua edição de hoje, o jornal 'Bild' noticiava que Heynckes iria suceder ao italiano Carlo Ancelotti à frente da equipa principal do Bayern Munique.Em 2013, Heynckes escreveu uma das principais páginas da história do Bayern de Munique, ao vencer, na mesma temporada, campeonato, Taça da Alemanha e Liga dos Campeões.