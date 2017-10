A liderança do Grupo D discute-se hoje no Giuseppe Meazza. O Milan recebe o AEK e basta-lhe um empate para permanecer no topo da classificação. O jogo envolve três portugueses. André Silva no lado dos italianos. André Simões e Hélder Lopes no dos gregos. Todos eles jogaram nos juniores B... do Padroense, embora em temporadas distintas. André Silva passou por lá em 2010/11, Hélder Lopes em 2005/06 e André Simões em 2004/05, tendo este último representado também o emblema nos seniores. Um verdadeiro hino ao popular clube da AF Porto!O duelo coloca frente a frente duas equipas em crise. O Milan vem de duas derrotas e o AEK não vence há três jogos (2E e 1D). Montella tem o lugar em risco e uma visão muito curiosa sobre o plantel. "O mercado de transferências permitiu-nos renovar o guarda-roupa. Agora tenho um belo guarda-roupa, mas ainda não sei que peúgas combinam melhor com as calças. Sei que se não conseguirmos resultados ficarei com o lugar em perigo, mas estou convencido de que vamos ganhar ao AEK e vencer o grupo", afirma o treinador do Milan, enquanto o homólogo do AEK, Manuel Jiménez, assegura: "Vamos jogar sem medo em San Siro!"

Autor: Nuno Pombo