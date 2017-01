Continuar a ler

A confirmação da recandidatura de Hissa Hayatou surge na véspera do arranque da Taça das Nações Africanas (CAN) de 2017, que se disputa no Gabão até 5 de fevereiro.Em setembro de 2016, a CAF alterou os seus estatutos a fim de reduzir para três os mandatos na presidência do organismo, embora esta medida só tenha efeitos práticos a partir das eleições de 2017, impedindo Hayatou de voltar a candidatar-se em 2021.Hayatou assumiu interinamente a presidência da FIFA depois da saída de Joseph Blatter e manteve-se no cargo até à eleição de Gianni Infantino, em fevereiro de 2016.