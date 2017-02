Continuar a ler

O capitão do Schalke, de 28 anos, fez parte da equipa alemã que venceu o Mundial de 2014 no Brasil e agora os médicos dizem que precisa de uma cirurgia para corrigir um problema no quadril.No clube dos mineiros desde 2001, Hoewedes quer auxiliar o treinador Markus Weinzierl na tentativa de superar a pressão inerente a quem perdeu nove dos seus 18 jogos no campeonato desde que assumiu o comando técnico."Estamos agora numa situação tão ameaçadora que temos de tentar ganhar pontos em todos os jogos", disse Hoewedes, em vésperas da equipa defrontar o líder Bayern Munique, a quem marcou três golos nos últimos anos.O atleta admite que a equipa está a jogar mal, mas entende que "ser assobiado pelos próprios adeptos é algo que realmente dói", pelo que espera começar já a recuperação.Weinzierl está a ter o pior desempenho de um treinador do Schalke 04 desde 1993, tendo perdido os seus cinco primeiros jogos na equipa, um recorde não desejado no clube de Gelsenkirchen.