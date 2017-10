Continuar a ler

Embora tenham mantido o quarto lugar, o Hoffenheim está agora a três pontos do RB Leipzig e a quatro do Bayern Munique e Borussia Dortmund. Já o Schalke 04, que recebeu e bateu o Mainz, por 2-0, no arranque da ronda, igualou o número de pontos do Hoffenheim e segue em quinto.



Friburgo e Hertha Berlim



Consulte Embora tenham mantido o quarto lugar, o Hoffenheim está agora a três pontos do RB Leipzig e a quatro do Bayern Munique e Borussia Dortmund. Já o Schalke 04, que recebeu e bateu o Mainz, por 2-0, no arranque da ronda, igualou o número de pontos do Hoffenheim e segue em quinto.Friburgo e Hertha Berlim empataram a uma bola , enquanto Colónia e Werder Bremen, os dois últimos classificados, não passaram do nulo . O lanterna vermelha Colónia continua sem registar qualquer vitória e soma apenas dois pontos, enquanto o Werder Bremen é antepenúltimo, com cinco.Consulte os resultados e a classificação da Bundesliga.

O Hoffenheim, adversário do Sp. Braga na Liga Europa, empatou este domingo no terreno do Wolfsburgo (1-1) e permitiu que o Schalke se colasse na luta pelo quarto lugar da Bundesliga, no encontro que encerrou a nona jornada.A equipa de Julien Nagelsmann que estava obrigada a vencer para não deixar fugir o RB Leipzig no terceiro posto, esteve em vantagem até perto do final, com um golo de Dermibay, de penálti, aos 73 minutos, mas permitiu a igualdade nos descontos, por Uduokhai, aos 90'+1.

Autor: Lusa