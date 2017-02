Continuar a ler

Antes, o



Após uma primeira parte sem golos, os visitantes conseguiram finalmente chegar com eficácia à baliza do adversário, primeiro por Lars Stindl, aos 60 minutos, com André Hahn fechar a contagem aos 90+1.



O resultado complica um pouco mais as aspirações do Ingolstadt à manutenção (está em 17.°, com apenas 18 pontos), enquanto o Mönchengladbach sobe ao 10.° lugar da 'Bundesliga'. Antes, o Borussia Mönchengladbach impôs-se ao Ingolstadt , penúltimo, por 2-0.Após uma primeira parte sem golos, os visitantes conseguiram finalmente chegar com eficácia à baliza do adversário, primeiro por Lars Stindl, aos 60 minutos, com André Hahn fechar a contagem aos 90+1.O resultado complica um pouco mais as aspirações do Ingolstadt à manutenção (está em 17.°, com apenas 18 pontos), enquanto o Mönchengladbach sobe ao 10.° lugar da 'Bundesliga'.

O Hoffenheim segurou este domingo a quarta posição do campeonato alemão, que dá acesso ao 'playoff' de apuramento para a Liga dos Campeões, ao empatar 1-1 com o Schalke 04 em jogo da 22.ª jornada.Depois de ter estado a perder durante quase todo o encontro, depois do golo do austríaco Alessandro Schöpf, aos 5 minutos, o Hoffenheim igualou, aos 79 minutos, por Sebastian Rudy.

Autor: Lusa