Continuar a ler

Com o triunfo deste sábado, a equipa orientada por Julian Nagelsmann passou a somar 31 pontos e subiu provisoriamente ao terceiro posto da tabela, a 11 pontos do líder Bayern Munique.Já o Wolfsburgo teve de esperar até aos 82 minutos para ver Mario Gómez fazer o único golo do encontro com o Hamburgo.Com o triunfo em casa, a formação de Vieirinha (entrou aos 69 minutos) agarrou a 12.ª posição, com 19 pontos, enquanto os visitantes ficam abaixo da linha de água, no 16.º lugar, com 13.Nos outros encontros já disputados, o Schalke 04 venceu o Ingolstadt (1-0) e o Darmstadt empatou em casa com Borussia Mönchengladbach (0-0).