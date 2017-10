Continuar a ler

Na segunda parte, o Friburgo, que iniciou esta ronda na antepenúltima posição da Bundesliga, confirmou o primeiro triunfo na prova por Stenzel, aos 87 minutos. Antes do apito final, aos 90+1, os forasteiros reduziram com um autogolo de Schuster.



Com este desaire, o primeiro na Bundesliga, o Hoffenheim ficou a cinco pontos do Borussia Dortmund, que lidera, e pode perder o segundo lugar para o Bayern Munique, que se desloca ainda hoje ao terreno do Hertha Berlim.



O Hoffenheim é adversário do Sporting de Braga no Grupo C da Liga Europa, juntamente com Ludogorets e Basaksehir. Na segunda parte, o Friburgo, que iniciou esta ronda na antepenúltima posição da Bundesliga, confirmou o primeiro triunfo na prova por Stenzel, aos 87 minutos. Antes do apito final, aos 90+1, os forasteiros reduziram com um autogolo de Schuster.Com este desaire, o primeiro na Bundesliga, o Hoffenheim ficou a cinco pontos do Borussia Dortmund, que lidera, e pode perder o segundo lugar para o Bayern Munique, que se desloca ainda hoje ao terreno do Hertha Berlim.O Hoffenheim é adversário do Sporting de Braga no Grupo C da Liga Europa, juntamente com Ludogorets e Basaksehir.

O Hoffenheim saiu este domingo derrotado do campo do Friburgo, por 3-2, e deixou fugir o Borussia Dortmund na liderança do campeonato alemão, tendo também ficado com o segundo lugar em risco, na sétima jornada.O Hoffenheim, que é adversário do Sporting Braga na Liga Europa, ainda chegou a estar a vencer, com um golo de Hack, aos 17 minutos, mas o Friburgo deu a volta a marcador ainda antes do intervalo, por Niederlechner e Soyuncu, aos 15 e 18, respetivamente.

Autor: Lusa