Na 4.ª posição aparece agora o Hoffenheim, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, que foi vencer a Mainz, por 3-2, num encontro em que deu a volta a uma desvantagem de dois golos. Depois da derrota caseira (1-2) com os minhotos e do empate (1-1) na receção ao Hertha, a equipa de Julian Nagelsmann voltou aos triunfos graças a um golo de Marc Uth aos 90'+2.



Na última posição, sem pontos e apenas com um golo marcado, continua o Colónia, que foi batido em casa pelo Eintracht Frankfurt, por 1-0. Já o Bayer Leverkusen segue também em 'maus lençóis', pois perdeu em Berlim com Hertha, por 2-1, e caiu para o 14.º posto com apenas quatro pontos.



O Borussia Dortmund isolou-se esta quarta-feira na liderança do campeonato alemão, após vencer no terreno do Hamburgo, por 3-0, numa 5.ª jornada em que o Hoffenheim, rival do Sp. Braga na Liga Europa, regressou às vitórias graças a uma sensacional reviravolta consumada nos descontos.Ainda sem Raphael Guerreiro, a formação de Dortmund aproveitou o empate do Hannover no campo do Friburgo (1-1) e terminou a ronda sozinho na frente, agora com um ponto de vantagem sobre o campeão Bayern Munique. Kagawa (24'), Aubameyang (63') e Pulisic (79') fizeram os golos na visita ao 11.º classificado da Bundesliga.

Autor: Lusa