De hoje não passa: vai haver campeão em Espanha. O Real Madrid está a um ponto de se sagrar campeão pela 33ª vez, tentando quebrar a malapata quanto aos títulos em La Liga, já que nos últimos nove anos festejou apenas em 2011/12. Para Zidane, que convocou os português Ronaldo, Coentrão e Pepe, além do filho Enzo para o jogo decisivo, vencer o campeonato seria uma estreia enquanto treinador.

"Vai ser muito complicado. O Málaga é uma equipa muito boa e será ainda mais difícil do que em Vigo", projetou o francês, que conta com um Cristiano Ronaldo numa "forma fenomenal", tal como todo o plantel. "Chegamos com bom moral e estamos fisicamente fantásticos neste momento da época", sustentou ainda o técnico já campeão europeu, de 44 anos, recordando os 60 jogos por época que tornam o "aspeto físico algo difícil de gerir".

Continuar a ler

À mesma hora (19 de Lisboa), mas a correr por fora, joga o Barcelona, que aguarda por uma derrota do rival no La Roselada ante um Málaga orientado por Míchel, antiga glória do... Real Madrid. "Confio no profissionalismo de todos os treinadores e jogadores", defendeu Luis Enrique, técnico dos catalães, que conta com um Leo Messi endiabrado para levar de vencido o Eibar na última jornada. O argentino apontou 12 golos nos últimos nove jogos na liga e pode ‘selar’ a conquista da quarta Bota de Ouro da carreira. Na hora da despedida como técnico, mas não de Camp Nou - "estarei no meu lugar como sócio" - Luis Enrique fez um ‘mea culpa’. "Não jogámos a um nível suficiente para que pudéssemos depender apenas de nós", lamentou. Quem pensa que é improvável desperdiçar um título de campeão, sendo líder à entrada da última jornada, engana-se: já aconteceu por seis ocasiões e três envolveram o Real Madrid. E em três outras situações, quem lucrou foi o... Barcelona.

Autor: Flávio Miguel Silva