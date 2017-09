A cumprir um início de campeonato muito irregular, o Ajax não sentiu esta quarta-feira dificuldades para avançar para a 2.ª eliminatória da Taça da Holanda, ao golear o modesto Scheveningen, da 4ª divisão, por 5-1.Num onze com muitos suplentes, foi o craque Dolberg a brilhar com três golos, num duelo em que a turma de Amesterdão foi para o intervalo a vencer por 2-0.Noutro jogo, destaque para a surpreendente eliminação do Vitesse no terreno do Swift: a modesta equipa da 5ª divisão venceu nos penáltis (5-3).

Autor: Diogo Jesus