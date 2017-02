Piet Keizer, antiga estrela do Ajax dos anos de ouro, companheiro de Johan Cruyff, morreu aos 73 anos, vítima de cancro. O Ajax, clube onde cumpriu toda a sua carreira, prestou-lhe ontem, antes do jogo disputado em Amesterdão, com o Sparta de Roterdão, uma homenagem "inevitável", para usar as palavras de Edwin van der Sar, agora diretor desportivo.

"Perdemos um dos grandes símbolos da nossa história", disse o antigo guarda-redes, recordando que Piet Keizer disputou 490 jogos oficiais pelo Ajax, tendo apontado 189 golos, ganhando seis campeonatos e cinco Taças da Holanda. Ao lado de Cruyff conquistou as célebres três Taças dos Campeões Europeus consecutivas entre 1971 e 1973, e se para muitos Cruyff foi o maior jogador da história da Holanda, pelo menos para um famoso jornalista, Nico Scheepmaker, a escolha era outra. "Cruyff pode ter sido o maior, mas Keizer foi o melhor de todos", escreveu uma vez.

O próprio Johan Cruyff considerou Keizer "o melhor extremo-esquerdo de sempre" e recordava-o como "um irmão mais velho, que dizia para não chegar tarde ao hotel se não quisesse irritar o Kovacs".

Autor: José Carlos Freitas