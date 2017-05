Continuar a ler

Pelo Liverpool, fez 71 golos em 286 jogos, enquanto pelo Feyenoord apontou 121 golos em 198 partidas. Alinhou ainda pelo Fenerbahçe, onde foi companheiro de equipa de Raul Meireles e Bruno Alves. Kuyt foi internacional holandês em 104 ocasiões (24 golos) e pela Holanda foi vice-campeão do Mundo em 2010 e ficou em 3.º lugar no Mundial de 2014.



Agora vai integrar a estrutura do Feyenoord, depois de ter ajudado a quebrar o jejum de 18 anos do clube do coração no que toca a títulos de campeão.

Que despedida de sonho! Aos 36 anos e quatro dias depois de fazer um hat trick no jogo que confirmou a conquista do título holandês por parte do Feyenoord, um dos seus amores, o avançado Dirk Kuyt terminou a carreira. "Parece-me ser o momento certo para me retirar. Vivi dois fantásticos anos neste regresso ao Feyenoord, com a conquista deste título a ser claramente o ponto mais alto da minha carreira. Tinha o sonho de ganhar troféus e sagrar-me campeão pelo Feyenoord. E felizmente os meus sonhos concretizaram-se", disse o internacional holandês, em comunicado.Formado no Utrecht, Kuyt rumou ao Feyenoord em 2003, tendo-se tornado numa figura do clube de Roterdão. Em 2006, deixou o clube que viria a ficar no seu coração para rumar ao Liverpool de Rafael Benítez. "Só aceitaria deixar o Feyenoord para assinar por um grande clube e isso é o que o Liverpool é. É um clube fantástico e será um prazer jogar aqui", disse, quando assinou pelos reds, onde jogou seis temporadas e se tornou num ídolo do Kop. Em Anfield, ganhou apenas uma Taça da Liga e marcou o golo dos reds na final da Liga dos Campeões em 2006/07, perdida (2-1) para o AC Milan.

Autor: Hugo Neves