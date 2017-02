Este jogador do Ajax quis provar que o fair play... é uma treta

As imagens da falta de fair play do defesa do Ajax, Joel Veltman, correram Mundo, com o holandês a vir a público pedir desculpa."A minha ação no jogo de ontem não foi a mais correta. Quero pedir desculpa ao Sparta Roterdão, em especial a Iván Calero. Nunca mais vou repetir isso", disse Veltman, que enganou o adversário que parou a pensar que um jogador do Ajax estava em dificuldades físicas, enquanto o defesa seguiu com a bola...